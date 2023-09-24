التعليم: إتاحة المواد التعليمية والتدريبية لجميع الصفوف الدراسية على مواقع الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الإلكتروني.



وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن هذه المواد التعليمية والتدريبية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.



ولتحميل المواد التعليمية والتدريبية يمكن الدخول عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/elearningenterypage/

