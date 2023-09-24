سلامة الغذاء: 137 زيارة تفتيشية لمواقع تخزين القمح ومضارب الأرز

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 33، وذلك عن الفترة من 16 – 22 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 92 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، وتم تسجيل 13 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 24 زيارة، وسجلت 5 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 2 منشأة لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 291 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وشاركت الهيئة في ورشة عمل خاصة بـ "تحديثات نظام الرقابة والتفتيش على محطات التعبئة"، والتي نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، حيث قامت الهيئة باستعراض آلية التفتيش المحدثة التي يتم تطبيقها على محطات ومراكز تعبئة الحاصلات الزراعية.

كما شاركت الهيئة في ورشة عمل "الزراعة الذكية مناخيًا" لبعض المحاصيل المختارة في صعيد مصر في الفترة من 16 – 20 سبتمبر الجاري وذلك بمحافظة المنيا، واستعرضت الهيئة دورها في الرقابة على الحاصلات الزراعية والمورد الأولي ومحطات ومراكز التعبئة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3350 رسالة بواقع 160000 طن، تنوعت مابين 510 صنف من خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ 8000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 6000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 15000 طن، ثم المانجو بـــ 7500 طن، ثم الفراولة بـ 5000 طن.

ومثلت السعودية والسودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم أمريكا وليبيا من إجمالي 140 دولة مستوردة.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 550 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 440 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 410 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1527 رسالة بنحو 325900 طن، وتم رفض 11 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 184 صنف من قمح وسكر قصب وزيوت متنوعة من 80 دولة، حيث مثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها رومانيا والبرازيل وأوكرانيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضاً المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 477 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء دمياط بـ 262 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 241 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 77 منتج و7 شركات و 1 مصنع، كما فحصت 809 منتج جديد، وأصدرت 5 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1723 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و96 عينة لأغذية معدة للتصدير، و 153 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 79 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 23 زيارة رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 130 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) في عدد من المحافظات منها أسوان، قنا، سوهاج، بور سعيد، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط.

كما أجرت 7 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، القليوبية، الدقهلية والشرقية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 54 شكوى، وتم غلق 38 شكوى، وجاري فحص 16 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 985 منشأة في عدة محافظات منها الجيزة، الفيم، قنا، الأقصر، كفر الشيخ والاسماعيلية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة خاصة حلوى المولد.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 47 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 18 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1538 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 401 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 123 معاينة لمحال عامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات (الجيزة، الغربية، دمياط، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر) بالإضافة إلى 3 مأموريات رقابية على مواقع جديدة لمخازن التغذية المدرسية (تحت الإنشاء) بمحافظتي الجيزة وكفر الشيخ.

كما تم تسجيل 17 مخزن جديد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، واستوفت 1 منشأة تخزينية لاشتراطات الهيئة وتم إدارجها بالقائمة البيضاء، ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة إلى 237 مخزنًا.

وتم وضع مخطط المرور والمتابعة والتفتيش وسحب العينات لعدد 98 مخزنًا مخصص للتغذية المدرسية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركة سيلو فودز للصناعات الغذائية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، دمياط، المنوفية، بني سويف، الاسماعيلية، الشرقية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات فحص على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء ومجازر اللحوم، وأصدرت 12 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 97 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية وجنوب سيناء، واستوفت 4 فنادق لاشتراطات الترخيص ليصل إجمالى عدد الفنادق المستوفاة إلى 44 فندقًا.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 23 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، القليوبية والجيزة، وسجلت 2 وحدة طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 403 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، و4 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

ومع قرب حلول المولد النبوي الشريف، وجه الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كافة فروع الهيئة لتكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية المختلفة وأماكن تداول الغذاء للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 58 حملة تفتيشية موسعة على 350 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط:

- 26 ألف قطعة حلوى مولد مجهولة المصدر .

- 750 كجم جنزبيل، 300 كجم شمر، 525 كجم ينسون غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود حشرات.

- 250 كجم شيكولاتة خام وبصل بودر منتهي الصلاحية.

- 290 كجم عصائر سريعة التحضير وليمون مجفف وأطعم غذائية مختلفة منتهية الصلاحية .

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير 62 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (توابل، لحوم، ألبان، معلبات، أجبان، زيوت)، وتم تنفيذ عدد 6 قرارات نيابة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 231 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 50 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 455 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 2196 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (سناكس، كيك، خلطات توابل، عصائر، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 246 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنسيق حملات مشتركة مع مديرية التموين وهيئة التنمية الصناعية بالمحافظة، حيث تم المرور على 29 منشأة غذائية، أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفات، كما تم تنسيق حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك على عدد 3 مصانع لتصنيع حلوى المولد وتم تحرير محضر مخالفة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بالاشتراك مع بعض الجهات الرقابية الأخرى 21 حملة تفتيشية على 122 منشأة غذائية بمراكز (دكرنس، بني عبيد، السنبلاوين، طلخا، أويش الحجر، ميت بدر، المنصورة) بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن:

إعدام 728 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ( مصنعات لحوم ودجاج، مخللات متنوعة، ألبان، أسماك) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

تحرير 21 محضر عدم تطبيق اشتراطات صحية.

تحرير 50 محضر عدم توافر شهادات صحية.

4 محاضر ذبح خارج السلخانة.

6 محاضر تحفظ على بعض المنتجات الغذائية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 7 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة) على 90 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمياط، كفر البطيخ، كفر سعد، فاراسكور، الزرقا، عزبة البرج، رأس البر) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 166 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (جبن رومي، مخبوزات، مربى، زيوت، بسطرمة، بسكويت) وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم ضبط كمية من السجق منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 3 محاضر سلامة وصحة مهنية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين والطب البيطري على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 215 كجم لحوم ودواجن مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما قام الفرع بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية في شن حملات استهدفت أماكن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة للتأكد من تسجيل تلك المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه، وتم ضبط كمية من المكملات الغذائية والأغذية الخاصة مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم عمل محضر بالواقعة.