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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة للألعاب.. بسعر لقطة

أفضل موبايل سامسونج
أفضل موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة للألعاب..بسعر لقطة

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي Galaxy A53 5G في العام الماضي، والذي يُعد أفضل خيار للألعاب في الفئة المتوسطة. 

ويتميز الهاتف بمجموعة من الميزات القوية، بما في ذلك شاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة، ومعالج Snapdragon 778G 5G، وكاميرا خلفية رباعية.

أفضل موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة للألعاب.. بسعر لقطة

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A53 5G

 

يتميز سامسونج  Galaxy A53 5G بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة. تتميز الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة. كما أنها أكثر سطوعًا من شاشة Galaxy A52 5G، مما يجعلها أفضل للاستخدام في ضوء الشمس الساطع.

أفضل موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة للألعاب.. بسعر لقطة

ويستخدم سامسونج  Galaxy A53 5G معالج Snapdragon 778G 5G، وهو معالج قوي يدعم شبكات الجيل الخامس. يوفر المعالج أداءً أسرع وأكثر سلاسة في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب والتطبيقات.

وتتميز كاميرا سامسونج  Galaxy A53 5G الخلفية بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 5 ميجابكسل. تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويتميز سامسونج  Galaxy A53 5G ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة. تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 25 واط.

ويبدأ سعر سامسونج  Galaxy A53 5G من 10500 جنيه مصري وهو سعر مناسب جدًا بالمقارنة بالمزايا التي يقدمها الهاتف.

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