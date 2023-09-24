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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الاتصالات : تناشد السيسي الترشح لفترة جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية  

صدى البلد

قال المهندس ايهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية أن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين جاءت في التوقيت المناسب وتؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير حياة كريمة وآمنة للمصريين.

وأكد رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم الاحد ، أن حزمة القرارات الرئيس السيسي أسعدت جموع الشعب المصري والتي يصل تكلفتها نحو 60 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة بداية من اكتوبر المقبل ، بعد إقرار منحة الغلاء الاستثنائية وزيادة المرتبات والمعاشات بالاضافة الي حزمة من الحماية الاجتماعية تكافل كرامة ودعم الفلاحين والمزارعين واسقاط الديون عنهم. 

وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية بقرارات الرئيس السيسي التي حملت معها شعوره بالمواطن وهمومه في ظل أزمة الغلاء وارتفاع الاسعار بسبب الازمة الاقتصادية العالمية والموجة التضخمية والتي أثرت علي جميع أسعار السلع والمنتجات عالميا ومحليا.

وقال سعيد أن أعضاء الشعبة يشكرون الرئيس السيسي علي الانجازات الكبيرة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية مطالبين سيادته بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء لمصرنا الحبيبة.

وأضاف عضو مجلس ادارة الغرفة أن ما تم انجازه من مشروعات في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق ولم يحدث من قبل موضحا ان الرئيس قدم تضحيات كبيرة من اجل استقرار الوطن ويسعي الي حياة افضل للشعب المصري وقام باطلاق مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري لتوفير جميع الخدمات ورفع مستوي معيشة المواطن ويعد هذا المشروع اكبر مشروع للتنمية المستدامة في قارة افريقيا.   

وأردف سعيد ان دعم الرئيس السيسي للمستثمرين والصناع والتجار خلال المرحلة الحالية وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل ادي الي تغير سياسة الدولة في التعامل مع القطاع الخاص واعتباره شريكا أساسيا في عملية البناء والتنمية مطالبا بضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات الحكومية.
 

 

المدفوعات الالكترونية الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة القاهرة التجارية حياة كريمة

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