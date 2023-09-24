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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لـ عامل لاتجاره في الحشيش بأسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ،عامل ، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ، لاتجاره في المواد المخدرة والحبس 3 أشهر لحيازته سلاح أبيض بقرية بصره بمركز الفتح بأسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج ، و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .

تعود وقائع القضية رقم 174 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط تفيد قيام " شحاتة . م . م " 36 عاما ، عامل ، مقيم قرية بصره بمزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها القطاعي و نصف الجملة متخذا من دائرة مركز الفتح مسرحا لمزاولة نشاطه وانه يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة بمنزله كما يستعد لتسليم كمية من المواد المخدرة إلى احد تجار التجزئة مستخدما في ذلك العديد من وسائل النقل والمواصلات المختلفة .

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط وبصحبته الرائد أحمد مفتاح مفتش بالمنطقة قوة من الشرطة السريين استهدفت كافيه كان يستعد المتهم لممارسة نشاطه وتسليم المواد المخدرة لأحد عملائه وتمكنت القوة من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 طرب حشيش وكذلك 43 قطعة حشيش مختلفة الأحجام و مبلغ مالي 600 جنيه وسلاح أبيض " مطواة " .

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وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والمطواة يستخدمها في تقطيع وتجهيز المواد المخدرة .  

 

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