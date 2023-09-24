موعد صرف الزيادة الجديدة.. هام لأصحاب المعاشات

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية حيث يتساءل أصحاب المعاشات عن تفاصيل منحة الشهرين التى سيتم صرفها وموعد صرفها، هل سيتم الصرف مع معاشات شهر أكتوبر 2023 ؟ وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه سيتم زيادة المعاشات بـ 300 جنيه وستكون مستحقة من بداية شهر أكتوبر المقبل ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.

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وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر بالإضافة إلي 300 المستحقة عن شهر أكتوبر مع قبض معاشات شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن هذه الزيادة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما ينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات البالغ عدد 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى تعمل على تطبيقها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .