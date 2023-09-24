أصحاب الهمم بشمال سيناء يهنئون الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ أصحاب الهمم بشمال سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف،

وقال د. حاتم سلامة أستاذ الأدب الإنجليزى ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء: "نتقدم نحن أصحاب الهمم بشمال سيناء لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرق وأصدق التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف سائلين الله أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان" .

وأضاف سلامة، أن هذه التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبير رمزي عن امتناننا وتقديرنا لرعاية فخامته لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف إعاقاتهم وسعيه المستمر للتمكين لهم في شتى مجالات الحياة.

المشاعر السامي:

أشار سلامة ، إلى الفلسفة الإنسانية والمشاعر السامية التي تعكسها عبارات للرئيس السيسي منها: "وأنا كمان بحبكم" و"إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نرى بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة يحققون العديد من النتائج غير المسبوقة في مختلف المجالات، وهو ما يثبت مدى قدرتهم على تحدى الصعوبات والتغلب عليها .. كما أن الدولة تولى عناية خاصة بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة إيمانا بقدراتهم وإمكاناتهم."

