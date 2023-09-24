أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل باتشيكو عن بيراميدز

أعلن اللاعب أحمد حسن أنه لا يوجد أي شيء رسمي لباتشيكو من مارسيليا حتى الآن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"مصدر داخل بيراميدز: لا يوجد أي شيء رسمي لباتشيكو من مارسيليا حتى الآن.. المدرب طلب الرحيل ولن نتنازل عن الشرط الجزائي".

أكد الإعلامي أحمد شوبير، موافقة نادي بيراميدز على رحيل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، بناء على رغبة الأخير.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “باتشيكو طلب من إدارة بيراميدز الرحيل عقب مباراة البنك الأهلي المقبلة لاهتمامه بتدريب مارسيليا بعد إقالة مديره الفني وتعيين مدرب مؤقت”.

وأضاف: "إدارة بيراميدز قالت للمدرب ادفع الشرط الجزائي ومع ألف مليون سلامة، لا يوجد مشكلة نهائيا في هذا الأمر".