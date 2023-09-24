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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف حقيقة انتقال كولر للشباب السعودي

كولر
كولر

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رحيل كولر عن الأهلي إلى الشباب السعودي عبر برنامج المذاع “مع شوبير” خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير" معنديش حقيقه مؤكدة عن رحيل كولر إلي نادي الشباب السعودي وكل ما يقال ما هو إلا اجتهاد ذاتي".

وكشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بشأن رحيلة عن النادي الأهلي .

و كتب أحمد حسن : كولر يرفض الرحيل عن الأهلي بعدما تلقى بعض العروض العربية مؤخرًا لكنه تمسك بالاستمرار مع الفريق.

وكشف هاني حتحوت، عن قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بشأن العروض المقدمة له من الدوري السعودي.

 

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن كولر تلقى عرضا من الهلال والشباب السعوديين، لافتا إلى أن عرض الأخير بقيمة 8 ملايين دولار .

وتابع حتحوت، إن الشباب السعودي تواصل مع وكيل كولر وقدم عرضا ماليا بقيمة 8 مليون دولار في الموسم، مع دفع الشرط الجزائي المقرر في عقده مع الأهلي ، كما عرض الشباب تعويض كولر عن قيمة باقي عقده كاملا حال إقالته من أجل إغراء السويسري، مضيفا إن الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي يقدر بـ3 أشهر من راتبه.

وأكد حتحوت، إن كولر يميل للاستمرار مع الأهلي، فقد سبق ورفض عروضا مغرية في فترات سابقة .

كولر

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