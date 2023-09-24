ختام فعاليات سيتي سكيب العقاري 2023 بمشاركة 70 شركة و40 ألف زائر

اختتمت أمس فعاليات النسخة الثانية عشر من معرض سيتي سكيب العقاري 2023، أكبر معرض عقاري في الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي أقيم تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشهد المعرض على مدار الأربعة أيام الماضية إقبالًا كبيراً من الجمهور والمستثمرين من مصر وخارجها، حيث بلغ عدد زوار المعرض أكثر من 40 ألف زائر.

شارك في المعرض أكثر من 70 عارضًا من الشركات العقارية المختلفة، حيث عرضوا مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية السكنية والتجارية والإدارية والفندقية، حظيت باهتمام كبير.

وأعرب العديد من زوار المعرض عن إعجابهم بحجم المشروعات التي تم عرضها وبنجاح التنظيم وسهولة التجول داخل أجنحة وأروقة المعرض والتي تم تصميمها على مساحة 35 ألف متر مربع.

وناقش المعرض على مدار أربعة أيام، العديد من الموضوعات الهامة التي تخص القطاع العقاري ودوره في التنمية وتنشيط الاقتصاد، وكذلك ورش العمل المختلفة للتعرف على احتياجات القطاع ودور الحكومة في دعمه بمشاركة العديد من خبراء القطاع العقاري والاقتصادي إلى جانب مسؤولين حكوميين وغيرهم من خلال منصة Cityscape Talks 2023، والتي تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع العقاري، مثل استراتيجية التنمية العقارية في مصر، ومستقبل الاستثمار العقاري في ظل ظروف التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وأعرب روبير دانيال، مدير معرض سيتى سكيب، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض في نسخته الثانية عشر 2023، مؤكداَ حرص الشركة على الاستمرار في تنظيم نسخ مختلفة من المعرض في السنوات القادمة ليستمر كونه منصة عالمية لعرض ومناقشة أحدث الأفكار والاتجاهات في القطاع العقاري في مصر والمنطقة، بجانب المساهمة في تدفق الاستثمارات في القطاع العقاري، ونمو الطلب على تملك العقارات بغرض السكن أو الاستثمار، وكذلك الاطلاع على تطورات القطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية. مؤكداً ايمان الشركة القوي بأن السوق العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية وإحدى المحركات الرئيسية للنمو الرئيسي على المدى الطويل، خاصةً في ظل ما يواجهه من تحديات تتمثل في ارتفاع أسعار مواد البناء وانخفاض القوة الشرائية جراء المستجدات العالمية.

شهد اليوم الأول افتتاح المعرض من جانب الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان المهندس، وفتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، وعدد من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات العقارية والمستثمرين.

وجاءت محادثات سيتي سكيب Cityscape Talks 2023، لتمثل منصة متميزة تم خلالها مناقشة أهم تطورات ومستجدات وتحديات القطاع العقاري عبر العديد من الجلسات الحوارية مثل، " عرض تقديمي: نظرة عامة عن السوق العقاري المصري وفرص الاستثمار"، و"التحديات والفرص في السوق العقاري المصري"، و"الصناديق العقارية هي الآفاق الجديدة للاستثمار والتمويل"، و" مستقبل المباني المستدامة في مصر ".

وشارك في هذه الجلسات الحوارية المهمة عدد من رموز وقادة القطاع العقاري من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص منهم، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعمرو الهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والمهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك، د. صلاح الحجار، رئيس ومؤسس المجلس المصري للعمارة الخضراء، والمهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي شركة مدينة مصر وغيرهم.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من معرض سيتي سكيب 2023 العديد من الحلقات النقاشية حول دور القطاع العقاري في التنمية وتم تنظيم عدد من الفعاليات والندوات حول موضوعات مختلفة تتعلق بالقطاع العقاري، مثل: الاستدامة الفعالة ودور المجلس المصري للعمارة الخضراء في تعزيز المباني والمجتمعات المستدامة في مصر، تعزيز استثمارك العقاري والإيجار مقابل البيع، وتطوير "عمارة الرفاهية"

وعلى هامش فعاليات المعرض تم عقد حلقة نقاشية تحت عنوان "المرأة في القطاع العقاري" لمناقشة دور المرأة الحيوي في نمو القطاع، وإطلاق مبادرة Cityscape Women in Real Estate (WIRE). كما استضاف معرض سيتي سكيب مصر 2023 أيضًا ورشة عمل لفن الهندسة المعمارية بدعم من المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA)، إلى جانب مناقشة "الاستدامة في القطاع العقاري" في ظل مبادرات الحياد الكربوني العالمية التي تقود السوق لإيجاد حلول أكثر استدامة، والاهتمام المتزايد بين المطورين بدمج ممارسات الاستدامة البيئية في عمليات البناء في مصر، في ضوء توجيهات الحكومة لتحقيق أهداف الاستدامة في رؤية مصر 2030.

الجدير بالذكر أن المعرض على مدار 12 عامًا نجح في تعزيز نمو قطاع العقارات في المنطقة، بدعم من القطاعين العام والخاص، ليصبح واحدًا من أهم المعارض الإقليمية الكبيرة والتي تضم مصر، والسعودية، والبحرين، وقطر، وتمكن من ربط المستثمرين والمطورين بفرص فريدة في المنطقة. وفي النسخة الثانية عشر 2023، شارك في المعرض أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة لأكثر من 35 ألف متر مربع في 4 صالات عرض، والتي ضمت مئات المشروعات مع تقديم باقات متنوعة من العروض والخصومات وخطط الدفع الحصرية، كما تضمنت فعاليات المعرض تنظيم محادثات سيتي سكيب والتي استهدفت مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.