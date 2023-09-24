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برلمان

رئيس زراعة البرلمان: الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية

هشام الحصرى، رئيس
هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف الثروة الحيوانية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية حاليا، وهو الأمر الذى أدى إلي ارتفاع حجم الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الحصرى في تصريحات على هامش تنظيم حزب مستقبل وطن بالدقهلية، قافلة بيطرية مجانية بمركز شربين، بالتنسيق مع كلية الطب البيطري ومعهد بحوث صحة الحيوان، أن الدولة تستهدف من خلال جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان.

وأشار إلي أن الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان ارتفع خلال العامين الماضيين ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة، حيث ننتج حاليا نحو ٦٠ في المائة من استهلاكنا المحلي من اللحوم، و نستورد الباقى، وكذلك الألبان ننتج نحو ٧٠ في المائة من الاستهلاك.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال العمل علي إنتاج سلالات أكثر انتاجا من اللحوم والألبان، بالإضافة إلي التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا عبر مشروعات الاستصلاح الجديدة وتشجيع المستثمرين علي زراعتها وتطبيق نظام الزراعات التعاقدية معها.

وأضاف النائب هشام الحصرى، أن الدولة تسعى أيضا لتحقيق ذلك من خلال المتابعة المستمرة لصحة الحيوان من خلال تنظيم القوافل البيطرية والتوعية المستمرة للمربين.

وأكد الحصرى، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب دائما تقف في صف المزارعين والمربين لتذليل أى عقبات امامهم، ليتمكنوا من التوسع في الإنتاج الزراعى والحيوانى، مشيرا إلي أن اللجنة عقدت عدد من الجلسات لمناقشة ملف الثروة الحيوانية وآليات تنميته وبحثت مع الحكومة تفعيل الهندسة الوراثية للتوسع في محاصيل الأعلاف في مواجهة أزمة ارتفاع أسعارها عالميا.

وأشار إلي أن القافلة البيطرية التى يتم تنظيمها اليوم هى تحت رعاية حزب مستقبل وطن بقرية كفر الدبوسي مركز شربين بمحافظة الدقهلية أحد المراكز الذي نفذت به مبادرة حياة كريمة بمشاركة معهد بحوث صحة الحيوان و مديرية الطب البيطرى بالدقهليه ونقابة الأطباء البيطريين وكلية الطب البيطرى بأكثر من ١٠٠ طبيب بيطري وأدوية مجانية قيمتها أكثر من ٢٥٠  ألف جنيه، حيث تم توقيع الكشف البيطرى وتطعيم آلاف من الأبقار والخيول والأغنام والدواجن ، وتم إجراء العديد من العمليات والأشعات.

الثروة الحيوانية القيادة السياسية التحديات الاقتصادية العالمية اللحوم الألبان

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