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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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واكلين حقي وخلصوا على غنوة| التفاصيل الكاملة لأزمة شقيق المطربة أنغام وعائلته.. اتهامات خطيرة

انغام وشقيقها
انغام وشقيقها

أثار الموسيقار خالد محمد سليمان، شقيق المطربة أنغام، جدلاً كبيراً من خلال نشره لمنشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. في هذا المنشور، عبّر خالد عن استيائه الشديد لما يواجهه من قبل أفراد أسرته، وقد انتقدهم بشدة. وقد أكد بشكل قاطع أن لديه دليل قوي يشير إلى تورطهم في وفاة شقيقتهم "غنوة"، التي فارقت الحياة قبل خمس سنوات عن عمر يناهز 30 عامًا نتيجة حادث مؤلم وقع في التجمع الخامس بالقاهرة.


 

اتهامات خالد سليمان

وتعد غنوة أختًا غير شقيقة للفنانة أنغام. ونشر خالد سليمان هذه الاتهامات الصادمة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث قال: "أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه، وماجدة بتشحت من الناس وبتبتذنا بحجة أحمد وياسين، ماجدة السبب في موت غنوة وعندي الدليل القاطع، أسكت؟"
 

الجدل الذي أثاره خالد محمد سليمان

واستمر خالد سليمان في التصريحات قائلًا: "أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني، مفيش عنف، بس فيه قسوة للآخر، تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم وبتقتلوا ياسين بالبطئ، ده انتوا عالم كفرة". واختتم شقيق أنغام تصريحه بقوله: "لو ضاع مستقبلي برضوا مش هسكت، تحبسوني أو تسقعوني برضوا مش هسكت، هسكت لما تقتلوني، لآخر نفس مش هسكت.. غالب ومغلوب".

رد فعل أنغام وعائلتها

ورغم الجدل الواسع الذي أثير بعد هذا المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن أنغام وعائلتها اختاروا الصمت ورفضوا الرد على هذه الاتهامات. وبعد تداول الشائعات حول تورط أنغام في هذه القضية، خرج شقيقها خالد سليمان ليوضح الأمور من خلال صفحته الشخصية على فيسبوك. وقال: "الموضوع تخليص حق بيني وبين أبويا، أنغام أختي مالهاش علاقة بالحرب دي".

توضيح خالد سليمان

وأضاف: "أنغام ليس لها أي علاقة بالموضوع غير أنها ضحية وتنازلت عن حقها، وأنا مش هتنازل ومش هسكت على حقي عند أبويا ونسوانه خرابين البيوت بتوع الأعمال والسحر وشغل التلات ورقات... يد أنغام نظيفة من القرف ده".

 

وبالرغم من كل الأحداث والاتهامات، تبقى قصة الموسيقار خالد محمد سليمان وعائلته محور اهتمام وجدل الرأي العام، وسنواصل متابعة التطورات والأخبار المتعلقة بهذه القضية المعقدة.

أنغام الموسيقار غنوة التجمع الخامس فيسبوك السحر

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