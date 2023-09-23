هيوصل 10 جنيه| مفاجأة بشأن البصل والسكر بعد قرار وقف التصدير.. وهذا السر وراء ارتفاع الأسعار

عبرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين في عن فرحتها وإرتياحها بقرار مجلس الوزراء الذي تمثل في إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، ويأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية.

واعتبرت النقابة هذا الإجراء خطوة ناجحة تعمل على تحقيق مصلحة المزارعين والمواطنين على حد سواء.

وقد أتت هذه الخطوة في الوقت المناسب مع بدء موسم الإنتاج الجديد للبصل الذي سيؤدي إلى زيادة العرض في السوق.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحقيق استقرار أكبر في أسعار البصل في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.

صادرات مصر الزراعية



وأشار طه حساني، أمين شباب نقابة الفلاحين، إلى أن صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 بلغت حوالي 3.427 مليون من المنتجات الزراعية.

وأشار إلى أن البصل احتل المرتبة الثالثة في قائمة الصادرات الزراعية، حيث بلغ إجمالي حجم صادراته حوالي 238 ألفًا و916 طن من البصل.

وبالرغم من زيادة صادرات البصل، إلا أن ارتفاع أسعاره في السوق المحلية لم يكن ناجمًا عنها، بل يعود إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.

وهذا جاء نتيجة لتراجع الفلاحين عن زراعة البصل بسبب مخاوفهم من تكبد الخسائر، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية السلبي على إنتاجية الفدان.



مد حظر تصدير السكر

من جهة أخرى، قررت الحكومة مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، باستثناء الكميات التي تزيد عن احتياجات السوق المحلية.

وكانت الحكومة قد فرضت حظرًا على تصدير السكر في مارس الماضي، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية. وتم تركيز سلطة تقدير الكميات الفائضة تحت وزارة التموين والتجارة الداخلية.



الأصناف التي تم حظرها

وبالنسبة للأصناف التي تم حظر تصديرها، فهي تشمل سكر القصب وسكر البنجر والسكروز النقي كيميائيًا في حالته الصلبة.

إجمالاً، يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية وحماية مصلحة المواطنين. ويتوقع أن يساهم في تخفيض أسعار البصل تدريجياً في الأيام القادمة بعد القرار الحكومي، مما سيخفف من العبء على المواطنين من ارتفاع أسعار هذه السلع الضرورية والأساسية.