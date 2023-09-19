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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، عن موعد متوقع لعودة أسعار الخضروات إلى معدلاتها الطبيعية بعد ارتفاع ملحوظ في الأسواق المحلية، خاصةً سعر الطماطم الذي وصل إلى 25 جنيهًا للكيلو.

 

تأثير الموجة الحارة

زقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الشهور الماضية كان لها تأثير كبير على الأسعار والإنتاج الزراعي. وأضاف أن هذا التأثير أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج وارتفاع الأسعار.

 

استقرار متوقع وعودة التوازن

وأشار النجيب إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الخضروات استقرارًا مطلع الشهر الجاري، ثم تبدأ تدريجيًا في العودة إلى مستوياتها الطبيعية. وسيتزامن ذلك مع بداية موسم زراعي جديد.

 

أسباب ارتفاع أسعار البصل

وبالنسبة لارتفاع أسعار البصل، أشار نائب رئيس شعبة الخضروات إلى عدم انتشار زراعته بشكل كبير بسبب الخسائر التي تكبدوها بعض المزارعين في الأعوام السابقة. كما أثرت التقلبات الجوية على المحاصيل، مما أدى إلى تراجع المعروض وزيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار.

 

الحاجة إلى دعم الزراعة

ودعا النجيب إلي زيادة الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج لمساعدة المزارعين. كما دعا إلى توحيد الجهود لدى المراكز البحثية لتقديم الدعم اللازم للزراعة.

 

وتلك التوقعات والتحليلات تأتي من شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية وتلقي الضوء على الوضع الحالي لأسعار الخضروات في الأسواق المحلية والعوامل التي أثرت عليها والتوقعات المستقبلية للأسعار.

الخضروات الفاكهه الطماطم الموجة الحارة البصل

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