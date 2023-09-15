الطماطم بـ11.50.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة في الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 15 سبتمبر، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

أسعار الخضروات في السوق المصري

وسجلت الطماطم 11.50 جنيه للكيلو، والبطاطس 12.50 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 19 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الكوسة عند 14 جنيها، والفلف الرومي 11 جنيها، البامية بـ35 جنيها.

ووصل القلقاس إلى 9 جنيهات للكيلو، بينما سجلت الملوخية 5 جنيهات، والخيار 13 جنيها، والباذنجان 4.50 جنيه.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغت أسعار التفاح 26 جنيها، والبرتقال 15 جنيها، والعنب الأحمر 21 جنيها، والعنب الأصفر 21 جنيها، ، بينما استقر سعر الفراولة عند 12 جنيها، والمانجو البلدى بـ15 جنيها.