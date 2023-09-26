عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

"لو بتخاف ربنا مش هتشرب خمر"| نجيب ساويرس يعترف ويرد على أحد متابعيه بآية من القرآن

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

في تدوينة أثارت الكثير من التساؤلات، وجه شخص تساؤلاً لرجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، على منصة تويتر سابقًا. وسأل هذا الشخص: "ماذا بينك وبين الله يا نجيب ساويرس حتى يحبك العامة بعيدهم وقريبهم صغيرهم وكبيرهم ولك أثر في القلب عند المسلم وعند المسيحي؟"، وبدا وكأنه يتحدث عن الشعبية والنجاح الذي حققه نجيب ساويرس. وإليكم رد نجيب ساويرس الذي جاء مختلفًا عما قد نتوقعه.

 

 

أساس العلاقة

وبشكل غير متوقع، جاء رد نجيب ساويرس مفصلًا وواضحًا. وقال: "محبة ومخافة الله هي الأساس". هذه العبارة تشير إلى أن نجاحه وشعبيته لهما أساس في إيمانه وتقواه. وإن الإيمان والتقوى يشكلان عنصرًا مهمًا في حياة نجيب ساويرس، وهو ما يجعله يحظى بحب العديد من الأشخاص من مختلف الخلفيات والأعمار.

 

الإجابة على الشكوك

ولم يقتصر رد نجيب ساويرس على الشخص الذي طرح التساؤل الأول فقط، بل تدخل في الحوار شخص آخر ليعلق على كلماته. وهذا الشخص قال: "متصدقش نفسك يا هندسة لو بتخاف ربنا مش هتشرب خمرة ما الخمرة حرام عندكم برضو ولا إيه يا عمهم".

 

وكان رد نجيب ساويرس ذكيًا ومستنيرًا، حيث أشار إلى آية من القرآن الكريم. قال: "الآية 67 من سورة النحل: 'ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون'. وعندنا المسيح صنع النبيذ في فرح قانا… وأنا أشرب لكن لا أسكر وأنا حر والله أعلم". هذا الرد يعكس فهمه العميق للديانة ويظهر كيف يمكن للإيمان أن يكون جزءًا من حياة الإنسان دون تحقير للمعتقدات الدينية الأخرى.

 

نجيب ساويرس ووسائل التواصل الاجتماعي

ولا يقتصر دور نجيب ساويرس على عالم الأعمال فقط، بل يمتد إلى وسائل التواصل الاجتماعي. ويتفاعل نجيب ساويرس بانتظام مع متابعيه على منصة إكس X، حيث يشارك آراءه ويجيب على أسئلتهم. هذا التفاعل المستمر يعزز العلاقة بينه وبين جمهوره، ويجعله أكثر قربًا منهم.

 

وإن نجاح نجيب ساويرس وشعبيته ليس فقط نتيجة لإنجازاته في مجال الأعمال، بل هو أيضًا نتيجة لإيمانه العميق بالله وتقواه. يمكن لهذه العبارات القوية أن تلقي الضوء على أهمية الإيمان والتقوى في حياة الإنسان وكيف يمكن أن يؤثران إيجابًا على علاقته بالآخرين ونجاحه في مختلف مجالات الحياة.

نجيب ساويرس تويتر المسلم المسيحي الخمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

موضوعات متعلقة

بعد 3500 عام| التوصل إلى عطر "الخلود" الفرعوني المستخدم في التحنيط.. اكتشاف خطير يقلب الموازين

البرتغالي فيتوريا يهدد بالرحيل!| محمد صلاح يدعم مدرب المنتخب وينصحه من أجل حلم المونديال.. تفاصيل

بشكل مفاجئ| منى الشاذلي تقدم برنامج «معكم» على قناة جديدة.. وداعاً cbc بعد 10 سنوات

انتخابات الزمالك تدخل مرحلة المحاكم| استبعاد مرشحين.. وطعن على "جعفر" و"لبيب"

هيوصل 10 جنيه| مفاجأة بشأن البصل والسكر بعد قرار وقف التصدير.. وهذا السر وراء ارتفاع الأسعار

فقدت يديها وقدميها| وجبة سمك "بلطي" تتسبب في مأساة لسيدة أمريكية!.. احذر هذا الأمر

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

ترشيحاتنا

مدير مكتبة الإسكندرية: السيسي يولي اهتماما كبيرا بالتعليم

سوريا: العالم يشهد تحولات هامة وخطيرة.. ونؤكد حقنا في استعادة الجولان المحتل

الكليوباترا بـ55 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر بالأسواق

‏بعد قليل..السيسي يشهد تكريم أوائل الخريجين ضمن الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر

اليوم .. التهامي يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرأة نكدية أكثر من الرجل.. أبرز إطلالات نجلاء بدر بعد تصريحاتها الأخيرة

تغييرات جذرية بقائمة المنتخب.. حارس جديد ينافس الشناوي وغموض موقف كهربا

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

بعد طلاقها من شريف منير.. صور أثارت الجدل لـ لورا عماد

فيديو

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ