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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفوق على "محرز"| محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية ويطرق أبواب تاريخ ليفربول مجدداً.. اعرف إنجازه الجديد

محمد صلاح
محمد صلاح

أبهر النجم محمد صلاح جماهير فريق ليفربول وعشاق الكرة الإنجليزية بأداء استثنائي في مباراته الأخيرة أمام وولفرهامبتون، حيث قاد فريقه للفوز بثلاثة أهداف. ولم يقتصر دور صلاح على تسجيل الأهداف فحسب، بل قام بتقديم تمريرات حاسمة لزملائه، مما جعله يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل الأداء المميز

في المباراة التي جمعت ليفربول بوولفرهامبتون، لم يكتفي محمد صلاح بتسجيل هدف واحد في مرمى الخصم، بل قدم تمريرات حاسمة قادت إلى هدفين آخرين لزملائه. هذا الأداء الاستثنائي جعل صلاح أكثر لاعب إفريقي يصنع أهدافًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 هدفًا.

تفوق صلاح على نجوم أفريقيا الآخرين

وبفضل هذا الإنجاز، تفوق محمد صلاح على نجوم أفريقيا الآخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز. حيث تجاوز الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي ومانشستر سيتي السابق الذي صنع 61 هدفًا، واحتل المركز الأول في هذا التصنيف.

إسهام محمد صلاح في تاريخ ليفربول

ولا يقتصر الإنجازات على مجال الدوري الإنجليزي الممتاز فحسب، بل يمتد تأثير محمد صلاح إلى تاريخ نادي ليفربول أيضًا. حيث أصبح صلاح اللاعب الثاني في تاريخ النادي الأحمر الذي يساهم بـ200 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ستيفن جيرارد.

المواعيد القادمة لليفربول

بعد هذا الفوز الكبير، يستعد فريق ليفربول لمباراته القادمة في الدوري الأوروبي. سيواجه الريدز فريق لاسك لينز النمساوي في الجولة من دور المجموعات للدوري الأوروبي، والتي ستقام اليوم الخميس 21 سبتمبر.

إنجازات محمد صلاح

وعلى مر مسيرته الاحترافية، حقق محمد صلاح العديد من البطولات والألقاب. وحصل على 9 ألقاب، منها 2 مع فريق بازل السويسري و7 مع ناديه الحالي ليفربول. من أبرز هذه البطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

ورغم الأداء المميز والإنجازات الكبيرة التي حققها محمد صلاح، إلا أنه يظل متواضعًا ومتحفظًا، وهذا ما يجعله نجمًا محبوبًا للجماهير. يستمر صلاح في تحطيم الأرقام وصناعة التاريخ في عالم كرة القدم.

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