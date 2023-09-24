عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "عواصف وفيضانات وحرائق تجتاح عدة دول حول العالم خلال 24 ساعة فقط".

وأضاف التقرير أن هناك عواصف مدمرة وفيضانات عارمة وحرائق مستعرة وكوارث مناخية متعددة تضرب دولا حول العالم خلال 24 ساعة فقط.

وتابع التقرير أن في أمريكا العاصفة "أوفيليا" وصلت إلي عدة ولايات من بينها نورث كاورلينا وفيرجينيا ، حاملة معها أمطاراً غزيرة ورياحا عاتية أدت إلي فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.

وأشار التقرير إلى أن في الهند مناطق غربي البلاد اختفت ملامحها بسبب مياه الفيضانات والأمطار الغزيرة.