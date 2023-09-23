مصرع 94 من جيش وقوات أمن ليبيا في فيضانات درنة والجبل الأخضر

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم السبت، عن مصرع 94 من الجيش وقوات الأمن في فيضانات درنة والجبل الأخضر.

وحسب بوابة "الوسط" الليبية، قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، إن 94 من أفراد «القوات المسلحة والأجهزة الأمنية» لقوا حتفهم خلال مشاركتهم في أعمال الإغاثة والإنقاذ بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر التي ضربتها الفيضانات قبل نحو أسبوعين.

وكان مالك مرسيط، المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، قال إن المركز وبالتعاون مع مراكز وفرق أخرى، تمكنوا من انتشال 245 جثة من شواطئ درنة، يومي الخميس والجمعة.

وأوضح، في تصريح لشبكة "إرم نيوز"، أن فريق البحث والانتشال البحري التابع لمركز طب الطوارئ عمل في مهمته بالتعاون مع خفر السواحل في بنغازي، وفرقة الضفادع البشرية، والفرقة "20-20" وفرق الإنقاذ والغطس الروسية والإماراتية والتركية.

وأشار مرسيط إلى أن عملية الانتشال أُنجزت على أكمل وجه، لافتًا إلى إصابة أحد أفراد فريق البحث والانتشال، حيثُ تم نقله إلى مستشفى الوحدة الجراحي.