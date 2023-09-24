إيران.. إبطال مفعول 30 قنبلة في طهران واعتقال 28 إرهابيا

ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء اليوم، الأحد، نقلا عن وزارة المخابرات، أن السلطات الإيرانية أبطلت مفعول 30 قنبلة كان من المفترض أن تنفجر في وقت واحد في طهران واعتقلت 28 إرهابيا مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان، أن “بعض الأعضاء ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وأن منفذي الهجوم لديهم تاريخ من الانتماء إلى جماعات تكفيرية في سوريا وأفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق”.

وأعلنت الجماعة المسلحة مسئوليتها عن عدة هجمات في إيران، بما في ذلك التفجيران المميتان في عام 2017 اللذين استهدفا البرلمان الإيراني وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية، آية الله روح الله الخميني.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن هجوم على ضريح شيعي في أكتوبر الماضي، حيث قُتل 15 شخصًا في مدينة شيراز جنوب غرب البلاد.