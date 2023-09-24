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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تكشف تفاصيل جديدة بشأن استئناف الاتفاق النووي

حسين أمير عبد اللهيان
حسين أمير عبد اللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن إيران عازمة جديا على استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي للبلاد، إذا كانت الأطراف الأخرى في الاتفاق مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: “في معرض حديثه عن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، قال حسين أمير عبد اللهيان إننا نجري دائمًا مشاورات مثمرة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وحسب البيان، قال عبد اللهيان: “تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر وخطة سلطان عمان لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة لا تزال قيد الدراسة. إذا كانت الأطراف الأخرى في الصفقة مستعدة، فنحن جادون في استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة حتى تتمكن جميع الأطراف العودة إلى التزاماتها بموجب المبادرة العمانية”.

وتم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا.

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وانسحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق في عام 2018، بينما أشار الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إلى استعداده لإحياء الاتفاق.

وتجري روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين وأمريكا وفرنسا محادثات مع إيران منذ أبريل 2021 لإعادة تفعيل الاتفاق.

وزير الخارجية الإيراني ايران أمريكا

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