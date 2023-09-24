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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يتهم 'الجمهوريين المتطرفين' بالتهديد بإغلاق الحكومة الأمريكية

بايدن
بايدن

ألقى الرئيس الامريكي جو بايدن أمس باللوم على 'مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين' في مأزق الميزانية الذي وضع الحكومة الأمريكية على بعد أسبوع من الإغلاق، وحث المشرعين على حل المشكلة.

وفي حديثه خلال حفل عشاء لتوزيع جوائز الكتلة السوداء بالكونغرس، قال بايدن إنه وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي اتفقا في السابق على مستويات الإنفاق الحكومي.

وأضاف: 'الآن هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا يريدون الالتزام بالاتفاق، لذا قد يضطر الجميع في أمريكا الآن إلى دفع الثمن'.

وأمام المشرعين الأميركيين مهلة حتى منتصف ليل 30 سبتمبر/أيلول للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الإنفاق، قبل أن ينضب تمويل الخدمات الحكومية.

وتابع 'إن تمويل الحكومة هو أحد المسؤوليات الأساسية للكونغرس. لقد حان الوقت لكي يبدأ الجمهوريون في القيام بالمهمة التي انتخبتهم أميركا للقيام بها. وأضاف بايدن: دعونا ننجز هذا.

ومن شأن إغلاق الحكومة أن يعرض الموارد المالية لمئات الآلاف من العاملين في المتنزهات الفيدرالية والمتاحف والمواقع الأخرى للخطر، ولكنه قد يحمل أيضًا تكاليف سياسية كبيرة بالنسبة لبايدن، الذي يترشح لإعادة انتخابه.

ويريد البيت الأبيض أن يتضمن أي مشروع قانون للموازنة يقره المشرعون 24 مليار دولار كمساعدات عسكرية وإنسانية لكييف.

وفي حين أن مثل هذه الخطة تحظى بدعم الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، إلا أنها تعارض بشكل جذري من قبل بعض أعضاء مجلس النواب.

يتحول التصويت على الميزانية في الكونجرس بانتظام إلى مواجهة بين الحزبين، حيث يستغل كل معسكر احتمال الإغلاق للحصول على تنازلات من الآخر - حتى يتم التوصل إلى حل في اللحظة الأخيرة. – وكالة فرانس برس

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