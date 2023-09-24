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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر اللمسات النهائية لتحضيرات انطلاق اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار بشرم الشيخ ..صور

البنك الآسيوي للاستثمار
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

ينشر موقع “صدي البلد” الاخباري ، اللمسات النهائية التحضيرات الخاصة بافتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بمصر للمرة الأولي بالقارة الأفريقية.

 ويترأس أعمال الدورة الجديدة لاجتماعات البنك الآسيوي  وزارة المالية بحضور 3 آلاف من ممثلي الوفود الأجنبية ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في إفريقيا.


وتدور اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي يترأسها الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفته محافظ مصر لدي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حول عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في إفريقيا واستغلال الطاقات والإمكانات لتحقيق التنمية المستدامة واستغلال الوسائل التمويلية الاكثر كفاءة في القارة السمراء دون إرهاق الميزانيات الأفريقية .

وتسلط الاجتماعات الضوء علي استغلال الفرص المتاحة والموارد البشرية في انطلاق الاقتصاد الافريقي وتعزيز أطر التعاون مع البلدان الآسيوية لتنفيذ مخططات التنمية الشاملة ومواجهة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاديات المختلفة.

ورصدت كاميرا “صدي البلد” خلال جولتها قبيل ساعات من انطلاق فعاليات المؤتمر المقرر بدايته صباح غدا الاثنين لمدة يومين ويختتم فعالياته الثلاثاء المقبل، تجهيز القاعات التي ستستضيف ورش العمل مع المسئولين المصريين والأفارقة والمؤسسات الدولية الأخري والقطاع الخاص لتدعيم اطر الاستثمار المستدام وإمكانيات طرح وسائل للتمويل صديق للبيئه خصوصا طرح سندات خضراء لتمويل مشروعات البنية التحتية خصوصا الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، وصول الوفود المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.

اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار

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البنك الاسيوي للاستثمار البنية التحتية وزراء المالية شرم الشيخ البنوك

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