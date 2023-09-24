السعودية .. الكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، عادل القازنلي، اليوم الأحد، إن درجات الحرارة ستنخفض مع نهاية الأسبوع المقبل.

وحسب قناة “الإخبارية” السعودية، قال القازنلي، إن “درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها المتوسطة لفصل الخريف”.

وأشار القازنلي، إلى أن “بعض المناطق ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة”.

وأضاف أن “الأمطار تشمل المرتفعات الجنوبية الغربية في الباحة وعسير وأبها وجازان والمنحدرات الغربية والمرتفعات الشرقية لمكة المكرمة في الطائف وسيكون الهطول من كميات خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة أحيانا”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات بدر، وخيبر، والعلا، والعيص، والمهد، ووادي الفرع، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في السعودية؛ في تقريره بتوقعه لحالة طقس، من أيام، وقال إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.

كما قال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.