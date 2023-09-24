عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. الكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

السعودية
السعودية

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، عادل القازنلي، اليوم الأحد، إن درجات الحرارة ستنخفض مع نهاية الأسبوع المقبل.

وحسب قناة “الإخبارية” السعودية، قال القازنلي، إن “درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها المتوسطة لفصل الخريف”.

وأشار القازنلي، إلى أن “بعض المناطق ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة”.

وأضاف أن “الأمطار تشمل المرتفعات الجنوبية الغربية في الباحة وعسير وأبها وجازان والمنحدرات الغربية والمرتفعات الشرقية لمكة المكرمة في الطائف وسيكون الهطول من كميات خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة أحيانا”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات بدر، وخيبر، والعلا، والعيص، والمهد، ووادي الفرع، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

بيان من السلطات السعودية بشأن أسعار البنزين والمحروقات

الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة اليوم

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في السعودية؛ في تقريره بتوقعه لحالة طقس، من أيام،  وقال إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.

كما قال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

نية مبيتة.. تعرف على رد فعل ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

موضوعات متعلقة

بيان من السلطات السعودية بشأن أسعار البنزين والمحروقات

إصابة 3 أشخاص برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج بـ قطاع غزة

سيناتور أمريكي: جيشنا يعامل بشكل أسوأ من القمامة.. ولن أدعم إرسال مساعدات لأوكرانيا

هاجس لـ زيلينسكي.. صدام بين أمريكا وأوكرانيا بسبب باخموت

ليبيا تعلن موعد استئناف  الدراسة في مدينة درنة المنكوبة

تراجع التصنيع.. منطقة اليورو تواجه الانكماش

إصابة زيلينسكي بنوبة غضب.. روسيا توجه ضربة مدمرة لأوكرانيا تفقدها الدعم الأمريكي

إيران تكشف تفاصيل جديدة بشأن استئناف الاتفاق النووي

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يضغط على وكالة أونروا لوقف مساعداتها للفلسطينيين

أسامة ربيع يكشف صعوبات أعمال التوسعة في القطاع الجنوبي لقناة السويس

إعلان صادم من المجلس الرئاسي الليبي بشأن حجم الكارثة في درنة

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي .. كلمات تناسب الحدث العظيم

سعره وصل 100 ألف جنيه| إزاي تشتري أيفون 15 الجديد بنصف الثمن.. اعرف الطريقة

قريبا على شاشات التليفزيون.. صناع فيلم "تاج" لـ تامر حسني يزفون بشرى لجمهوره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

ممثلة شهيرة تصفع زميلها بالقلم على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

شيرين زكي تفضح بلوجر شهير يسوق لمسمط يقدم وجبات لاتصلح للاستخدام الادمي

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ