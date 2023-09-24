بيان من السلطات السعودية بشأن أسعار البنزين والمحروقات

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إن أسعار المحروقات تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وكتبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، عبر منصة “إكس”، أن هذا الأمر يشمل جميع المحطات سواءً كانت مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أو غير مسجلة.

وحسب صحيفة “عاجل” السعودية، جاءت تغريدة الهيئة توضيحا على تساؤل قال فيه أحد المستفيدين، هل فواتير البنزين والمحروقات تضاف الي القيمة المضافة.

وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك, المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر سبتمبر الجاري.



و بحسب وكالة الانباء السعودية “واس” حثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)،أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.