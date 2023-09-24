عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان من السلطات السعودية بشأن أسعار البنزين والمحروقات

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إن أسعار المحروقات تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وكتبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، عبر منصة “إكس”، أن هذا الأمر يشمل جميع المحطات سواءً كانت مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أو غير مسجلة.

وحسب صحيفة “عاجل” السعودية، جاءت تغريدة الهيئة توضيحا على تساؤل قال فيه أحد المستفيدين، هل فواتير البنزين والمحروقات تضاف الي القيمة المضافة.

وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك, المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر سبتمبر الجاري.

الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة اليوم

السعودية: أمن الشرق الأوسط يتطلب إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية


و بحسب وكالة الانباء السعودية “واس” حثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)،أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية اسعار المحروقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

نية مبيتة.. تعرف على رد فعل ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

موضوعات متعلقة

إصابة 3 أشخاص برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج بـ قطاع غزة

سيناتور أمريكي: جيشنا يعامل بشكل أسوأ من القمامة.. ولن أدعم إرسال مساعدات لأوكرانيا

هاجس لـ زيلينسكي.. صدام بين أمريكا وأوكرانيا بسبب باخموت

ليبيا تعلن موعد استئناف  الدراسة في مدينة درنة المنكوبة

تراجع التصنيع.. منطقة اليورو تواجه الانكماش

إصابة زيلينسكي بنوبة غضب.. روسيا توجه ضربة مدمرة لأوكرانيا تفقدها الدعم الأمريكي

إيران تكشف تفاصيل جديدة بشأن استئناف الاتفاق النووي

تصعيد خطير .. الكشف عن تدخل حلف الناتو في حرب أوكرانيا

ترشيحاتنا

أسامة ربيع يكشف صعوبات أعمال التوسعة في القطاع الجنوبي لقناة السويس

إعلان صادم من المجلس الرئاسي الليبي بشأن حجم الكارثة في درنة

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي .. كلمات تناسب الحدث العظيم

سعره وصل 100 ألف جنيه| إزاي تشتري أيفون 15 الجديد بنصف الثمن.. اعرف الطريقة

قريبا على شاشات التليفزيون.. صناع فيلم "تاج" لـ تامر حسني يزفون بشرى لجمهوره

ارتفاع أسعار الذهب والدولار عالميا لأعلى مستوي منذ 22 عاما.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

ممثلة شهيرة تصفع زميلها بالقلم على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

شيرين زكي تفضح بلوجر شهير يسوق لمسمط يقدم وجبات لاتصلح للاستخدام الادمي

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ