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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: أمن الشرق الأوسط يتطلب إيجاد حلا عادلا للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وشدد  الوزير بن فرحان في كلمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، في نيويورك، على أهمية حل القضية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلَّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد وزير الخارجية السعودي رفض المملكة وإدانتها لجميع الإجراءات الأحادية التي تعد مخالفة وانتهاكا صارخا لجميع القوانين الدولية، وتسهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية وتعرقل مسارات الحلول السياسية.

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