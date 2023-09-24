وضعا له المنوم.. الإعدام لشخصين أنهيا حياة صديقهما بالدقهلية

أصدرت جنايات المنصورة حكمها برئاسة المستشار حسن معوض البهى ، بمعاقبة المتهمين بإنهاء حياة صديقهما بالإعدام شنقا عقب الرأى الشرعى لمفتي الجمهورية.

وقررت المحكمة في جلستها السابقة المنعقدة بتاريخ 31 أغسطس 2023، إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، للأخذ بالرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا عقب قتلهما صديقهما حيث قام بوضع المخدر له ثم ضربه على رأسه.

و تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من قسم ثان المنصورة بالعثور علي جثمان شخص داخل منزلة، غارقا في دماءه وبه آثار ضربات علي الرأس، وذلك في يوم 23 من شهر يناير الماضى.

و تبين من الفحص والتحري، قيام كل من مرسي. م، م 22 عاما، وسامح.ا، م 37 عاما، على إنهاء حياة صديقهما المجني عليه الضوي ريان السيد 41 عاما عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتوجه المتهمان إلى منزل المجني عليه عقب عقدا العزم على إزهاق روحه، وكان بحوزتهما أقراص منومة وحجر وعصا خشبية حتى يتمكنا من تنفيذ جريمتهما البشعة، حيث أنهما وضعا الأقراص في مشروب للضحية، وبعد ذلك استغرق في النوم وعلى الفور تعديا عليه بالضرب.

وتعدى المتهم الأول على المجني عليه بعدة ضربات متفرقة بواسطة الحجر والعصا الخشبية، مما أدى ذلك إلى تعرض الضحية لإصابات متفرقة في أنحاء جسده تسببت في وفاته ثم سرق المتهمين مبلغ مالي من منزله.