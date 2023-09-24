عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وضعا له المنوم.. الإعدام لشخصين أنهيا حياة صديقهما بالدقهلية

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه

أصدرت جنايات المنصورة حكمها  برئاسة المستشار حسن معوض البهى ، بمعاقبة المتهمين بإنهاء حياة صديقهما بالإعدام شنقا عقب الرأى الشرعى لمفتي الجمهورية.

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

صرخة «منة» قبل الدخلة.. دعوى عذراء أمام محكمة الأسرة

 وقررت المحكمة في جلستها السابقة المنعقدة بتاريخ 31 أغسطس 2023، إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، للأخذ بالرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا عقب قتلهما صديقهما حيث قام بوضع المخدر له ثم ضربه  على رأسه.

 و تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من قسم ثان المنصورة  بالعثور علي  جثمان شخص داخل منزلة، غارقا في دماءه وبه آثار ضربات علي الرأس، وذلك في  يوم 23 من شهر يناير الماضى.

 و تبين من الفحص والتحري، قيام كل من مرسي. م،  م  22 عاما، وسامح.ا، م  37 عاما، على إنهاء حياة صديقهما المجني عليه الضوي ريان السيد 41 عاما عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

 وتوجه المتهمان إلى منزل المجني عليه عقب عقدا العزم على إزهاق روحه، وكان بحوزتهما أقراص منومة وحجر وعصا خشبية حتى يتمكنا من تنفيذ جريمتهما البشعة، حيث أنهما وضعا الأقراص في مشروب للضحية، وبعد ذلك استغرق في النوم وعلى الفور تعديا عليه بالضرب.

 وتعدى المتهم الأول على المجني عليه بعدة ضربات متفرقة بواسطة الحجر والعصا الخشبية، مما أدى ذلك إلى تعرض الضحية لإصابات متفرقة في أنحاء جسده تسببت في وفاته  ثم سرق المتهمين مبلغ مالي من منزله.

 

انهاء حياة صديقه العثور علي جثمان جنايات المنصورة سبق الإصرار والترصد مفتى الجمهورية معاقبة المتهم مديرية أمن الدقهلية لمفتي الجمهورية لدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

مفاجأة.. كولر يحسم مصير كريستو مع الأهلي

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

نقابة الدقهلية تحتفل باليوم العالمي للتمريض

ترشيحاتنا

أسامة ربيع يعلن تحديث أسطول الصيد المصري

الهولندي فرانك هوغربيتس يحذر من زلزال مدمر قوته 8.5 ريختر.. والبحوث الفلكية تناشد بالتوقف عن الاستماع إلي أكاذيبه

سعر سيات ليون 2023 بالأوفر برايس .. صور

تغييرات فى خط الهجوم .. تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سانت جورج في دوري أبطال إفريقيا

أسامة السعيد: أمريكا تستخدم الأونروا لمعاقبة اللاجئين الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

تفاصيل صفع ممثلة شهيرة زميلها على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ