طائرات إسرائيلية تقصف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة |شاهد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بأن طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

بدوره، عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته على حدود قطاع غزة بكتيبة إضافية، في ظل تزايد حدة المظاهرات اليومية.

جانب من الاشتباكات

وحسب قناة “كان” العبرية، قرر الجيش الإسرائيلي، تعزيز قواته المنتشرة في محيط قطاع غزة بكتيبة إضافية، خلال ما يسمى بـ"يوم الغفران"، في ظل استمرار المظاهرات.

جانب من الاشتباكات

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "بناء على تقييم الوضع الأمني، تقرر تعزيز فرقة غزة بكتيبة إضافية، وذلك بالتزامن مع تقارير إسرائيلية عن اشتعال حرائق في المناطق المحاذية لغزة، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة ثلاثة أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق مخيم البريج بقطاع غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أفادت بأن عشرات الفلسطينيين يتظاهرون شرق قطاع غزة وقوات الاحتلال تستخدم نيران القناصة لتفريقهم.