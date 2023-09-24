الرئيس التنفيذي لـHelpoo: المرأة الأكثر معاناة من ابتزاز شركات الإنقاذ

قال المهندس أحمد سامي، الرئيس التنفيذي لشركة Helpoo، إن الشركة إحدى شركات قطاع التأمين و حاصلة على رخصة في مجال المعاينات و خدمات الطريق و الإنقاذ السريع، موضحا إنهم أرادوا البدء بهذا المجال لأنهم وجدوا إن هذا السوق كان به مشكلة كبيرة و هي عدم متابعة الخدمات بشكل أساسي من جهات الدولة و عدم تسعيرها بشكل واضح و محدد.

وأوضح "سامي"، خلال لقائه ببرنامج "بيزنس" المذاع على شاشة “صدى البلد 2” تقديم شيماء موسى، أن العميل يتعرض لابتزاز في بعض الأحيان من بعض فرق الإنقاذ الأخرى، و بعد الدراسة تم اكتشاف أن المرأة المصرية و العائلة هي الأكثر عُرضه للابتزاز و خاصة عند عطل السيارة على طريق سريع بساعات الليل المتأخرة، و هذا ما دفعهم إلى إنشاء هذا المشروع و محاولة حل هذه المشكلة بشكل عملي و حضاري و به تطور تكنولوجي.

طريقة التواصل

وأضاف "سامي"، أن توفير خدمات مساعدات الطريق ساهم في حل مشكلات كثيرة للعملاء، موضحا أن العميل يمكنه أن يتواصل مع شركة الإنقاذ من خلال تحميل التطبيق أو الاتصال بالكول سنتر عن طريق رقم مختصر، و في جميع الأحوال سيتم تحديد موقع العميل و أقرب وسيلة إنقاذ يمكن أن تصل له و كم ستستغرق من الوقت، و اسم السائق و رقم هاتفه.