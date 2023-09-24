سوهاج تبحث آليات التحول الرقمي

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم اجتماعًا، لمناقشة آليات التحول الرقمى بمحافظة سوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

حضر الاجتماع عصام الحناوى مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة وحاتم عبد العزيز مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام، وعدد من العاملين بمركز المعلومات، وأعضاء البوابة الإلكترونية، ووحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

أكد نائب المحافظ أهمية التحول الرقمي كإتجاه من اتجاهات الدولة وهدف من أهداف خطة 2030م، لافتا إلى أهمية تدريب العاملين على استخدامات الحاسب الآلي، وتعريفهم بالأطر الحاكمة للتحول الرقمي.

محافظة سوهاج

وتحدث مدير مديرية التنظيم والإدارة عن الأطر القانونية والتنظيمية لوحدة التحول الرقمي المقرر إنشائها بالمحافظة، وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام أهمية التدريب المناسب لكافة العاملين، وخاصة العاملين في مجال المعلومات.

ووجه "القاضي" بأهمية العمل المستمر للوصول إلى التحول الرقمي الكامل، وتخزين كافة البيانات بكافة القطاعات، واستخراجها لمعاونة متخذ القرار، وطالبى الخدمة المعلوماتية من الحاسب الآلى مباشرة، وصولا إلى صفر استخدام أوراق في العمل الحكومي.