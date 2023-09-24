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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكل في سوهاج

صدى البلد

أصيب 8 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية "موتوسيكل"، على الطريق العام بمدخل مدينة سوهاج الجديدة، دائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وموتوسيكل على الطريق العام بمدخل مدينة سوهاج الجديدة، دائرة المركز ووجود مصابين.

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والإنتقال والفحص تبين (أ. ح. ع- 24 سنة- بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ون. ش. ر- 20 سنة- بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة سيدة مجهولة الهوية في العشرينات من العُمر- بإشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة، وس. ر. ت- 20 سنة- بإشتباه كسر بالقدم اليسرى).

وإصابة (إ. ا. أ- 20 سنة- بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإ. ح. ا- 16 سنة- بإشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة، وم. ف. ع- 17 سنة- بإشتباه نزيف بالمخ، وب. ح. ا- 17 سنة- بجرح رضى بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم).

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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