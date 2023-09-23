طالب الطب ينهي حياته بـ"قرص الغلة" في سوهاج

أنهى طالب في كلية طب جامعة سوهاج، في بداية العشرينات من العُمر، حياته بتناوله قرصًا لحفظ الغلال "قرص الموت"، بمنزل أسرته دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة بالفترة الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (أحمد. إ. ا- 21 عامًا- طالب بكلية طب- ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال أسرته تبين تناول الطالب قرصًا لحفظ الغلال داخل منزل أسرته؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة بالفترة الأخيرة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.