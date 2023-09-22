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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. انقطاع المياه بالطوابق العليا بالمنشأة في سوهاج

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه بالادوار العليا بمركز المنشأة وقراها غدا السبت فى تمام الساعة الواحدة وحتى الثالثة صباحًا من نفس اليوم ولمدة ساعتين.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف إنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الاحلال والتجديد بمحطه مياه المنشاه السطحية.

 

محافظة سوهاج

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكتروني www.scww.com.eg

وأضاف أنه سيتم تشغيل كافة المحطات الارتوازية بكامل طاقتها كما تم تجهيز  سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياة الشرب الصرف الصحى المنشاة

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