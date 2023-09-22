بتكلفة 15 مليون جنيه.. شراء جهاز القسطرة القلبية بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة المرضي تم شراء جهاز القسطرة القلبية والشريانية لخدمه مرضي القلب المترددين على المستشفى الجامعي الجديد، مما يساعد في استقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

وقال "النعماني" إن الجهاز الجديد يعد الأول من نوعه في صعيد مصر وتبلغ تكلفته ١٥ مليون جنية، وسيخدم مرضي القلب المترددين على وحدة قسطرة القلب بالمستشفى بصفه خاصة بل وستمتد خدماته ايضاً لتشمل قسطرة القلب للأطفال.

وقسطرة الشرايين والأوعية بقسم جراحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى علاج مرضي شرايين المخ بأقسام أمراض وجراحة المخ والأعصاب.

جامعة سوهاج

وأشار الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن الجهاز يعد من الأجهزة العالية الكفاءة والتي تتوافق مع المعايير العالمية والحديثة لقسطرة القلب، حيث جاري أعمال تركيبه وتجريبه استعداداً لبدء تشغيله والعمل به قريباً.

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي رئيس قسم أمراض القلب أن وحده قسطرة القلب تم تشغيلها في عام ٢٠٠٤ وهي مجهزة بأحدث التقنيات وتمتلك نخبه من الكوادر الطبية المتميزة وذلك لخدمة قطاع عريض من مرضي القلب بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف الدكتور احمد حامد مدير المستشفى الجامعي الجديد ان الجهاز يعمل على مساعدة الأطباء في الحصول على تصور واضح للحالات التي تتطلب القسطرة وبطريقة أكثر فعالية وأمان، وانه سيساعد أيضا في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بجانب الجهاز الموجود بالمستشفى الجامعي القديم.