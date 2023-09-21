على ذراعه No Live.. شاب ينهي حياته بطلق ناري في سوهاج

أنهى شاب في بداية العقد الثالث من العُمر، حياته بطلق ناري بالرأس فتحتي دخول وخروج؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة بالفترة الأخيرة، حيث لوحظ وجود جملة "No live" على ذراعه الأيسر، بقرية الشيخ مكرم دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (مصطفى. ح. م- 20 سنة- طالب- ويقيم بقرية الشيخ مكرم)، جثة هامدة.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة عن طريق إصابة نفسه بطلق ناري بالرأس فتحتي دخول وخروج؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة الفترة الأخيرة، كما لوحظ وجود جملة "No Live" على ذراعه الأيسر.

تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى الجامعي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.