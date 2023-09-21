نبأ سار للمعيدين والمدرسين المساعدين بـ جامعة سوهاج

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، برنامج تدريبي عن "طرق البحث وكتابة المقترحات البحثية"، الذي استهدف المعيدين والمدرسين المساعدين، ضمن حقبة البرامج الهادفة إلى تنمية قدرات شباب الباحثين من معاوني أعضاء هيئة التدريس، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة بإجراء البحث العلمي وكتابة المقترحات البحثية مع تغيير اتجاهاتهم إيجابياً لإدراك أهمية البحث العلمي كقاطرة للتطوير والتنمية.

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وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أنه تم تقديم البرنامج على مدار يومين لعدد ٢٤ مشارك من كليات الجامعة المختلفة، بإجمالي ١٠ ساعات تدريب مباشر، شاملة أنشطة وأساليب تدريبية متنوعة ومنها المحاضرات والمناقشات وورش العمل والعروض والمحاكاة وغيرها.

بالإضافة إلى أن البرنامج التدريبي اشتمل على اختبار قبلي وبعدي لمعرفة المشاركين لقياس أثر التدريب، كما تم تحديد توقعاتهم لتلبيتها مع استطلاع رأيهم في عناصر التدريب المختلفة شاملة المدرب والمادة التدريبية ومناخ التدريب وإدارة التدريب.

جامعة سوهاج

وأوضح "عنبر" أنه حاضر باليوم الأول من البرنامج التدريبي الدكتور طارق زكي الأستاذ بكلية الآداب، أما اليوم الثاني فقامت بتقديمه الدكتورة أحلام عبد السلام الأستاذة بكلية الطب، مضبفاً أن البرنامج التدريبي احتوى على العديد من المحاور، شاملة التعريف بالبحث العلمي.

ودوره الفاعل كقاطرة للتطوير وحل المشكلات، ثم مناقشة الطرق المختلفة للبحث العلمي، إلى جانب كيفية دراسة مشكلة البحث وتحديد هدفه مع وضع خطة متكاملة للبحث لتحقيق ذلك الهدف، وتناول البرنامج أيضاً تدريب المشاركين على كتابة الجزئيات المختلفة للمقترح البحثي وأهمية كل جزء وفنيات كتابته لتحقيق الهدف منه.