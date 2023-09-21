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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفعيل برنامجي تكنولوجيا الزراعات المحمية والنظم الحيوية بجامعة سوهاج

صدى البلد

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعضاء قطاع العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي ضمت كلاً من الدكتور نظمي عبدالحميد عبد الغني نائب رئيس جامعة عين شمس السابق، الدكتور محمود عبدالمحسن حسن نائب رئيس جامعة قناة السويس السابق، وبحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خلف همام عميد الكلية.

ورحب رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة والتي تضم في عضويتها نخبة من أساتذة وقامات علمية مرموقة، موضحاً أن الهدف من الزيارة هو تفقد اللجنة لموارد كلية الزراعة المادية والبشرية لتفعيل برنامجي تكنولوجيا الزراعات المحمية والهندسة الزراعية والنظم الحيوية.

وأكد على حرص الجامعة على تطوير برامجها، ومقرراتها الدراسية وإضافة البرامج المستحدثة لمواكبة سوق العمل محلياََ ودولياً.

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وأشار الدكتور عبد الناصر يس  إلى أن ما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وبحثية لمواكبة أحدث النظم التعليمية، من أجل تطوير الخدمة التي تقدمها الجامعة لطلابها وللمجتمع الخارجي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.

وذكر الدكتور خلف همام أن اللجنة اطلعت على لائحتي البرنامجين ووافقت على كلتاهما، فيما أبدت الموافقة على اعتماد برنامج تكنولوجيا الزراعات المحمية لتفعيله وبدء الدراسة به، حيث يعتمد البرنامج على تقديم مناهج أكاديمية وتطبيقية شاملة وتفصيلية بشكل مبسط وخالي من أي تعقيدات حول القضايا الزراعية الحالية.

وذلك باستخدام معارفهم العلمية لتحسين الإنتاج وحماية البيئة، كما يقدم هذا البرنامج المعارف العملية الحديثة في مجالي الإنتاج النباتي، وإدارة صحة أو رعاية النباتات، وكذلك الحفاظ على الماء.

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ومن الجدير بالذكر ان اللجنة ضمت ايضاً كلاً من الدكتور محمد السعيد أبو دالي، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب السابق، الدكتور الشوادفي منصور موسى الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنوفية.

والدكتور علي فتحي علي الحمايل رئيس جامعة دمياط السابق والدكتور أيمن حافظ عيسى عميد كلية الزراعة جامعة المنوفية، والدكتور أحمد سالمان الأستاذ بابكلية ومقرر اللجنة العلمية الدائمة والدكتور حازم عبدالرحمن رئيس قسم البساتين، بالكلية.

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