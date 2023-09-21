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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نجار يشوه وجه عامل في سوهاج إثر مشادة كلامية

اعتداء
اعتداء

أصيب عامل بورشة تقطيع أخشاب دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بـ"عاهة مستديمة"؛ إثر تشوه وجهه عقب تعدي نجار في بداية الثلاثينات من العُمر، عليه بواسطة سـ.ـلاحًا أبيضًا "مطـ.ـواة"، عقب حدوث مشادة كلامية بينهما؛ بسبب العمل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول المدعو (جرجس سعيد سعد- 28 سنة- عامل بورشة تقطيع أخشاب- ويقيم بذات الناحية)، مُصاب بجرح قطعي بالوجه.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال المُصاب، اتهم المدعو (محمود. ا. ا- نجار- 31 عامًا- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه بسـ.ـلاح أبيض "مطـ.ـواة" كان بحوزته؛ إثر نشوب مشادة كلامية بينهما منذ عدة أيام؛ جعلت المتهم يتربص له بالطريق العام ويتعدى عليه مُحدثًا له عاهة مستديمة بالوجه.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 8157 لسنة 2023 جنح قسم طهطا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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