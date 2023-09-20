محافظ سوهاج يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، وذلك في ختام جولته الرعوية لصعيد مصر بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج.

ويأتي ذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعميد عمرو أبو سحلي وكيل الأمن الوطني بسوهاج، والقس عماد شوقي راعي الطائفة الإنجيلية بسوهاج.

محافظة سوهاج

ورحب محافظ سوهاج بالدكتور القس أندريه زكى والوفد المرافق له، معبرًا عن سعادته بالزيارة التي تملؤها مشاعر المحبة والوطنية الصادقة، وقال رئيس الإنجيلية خلال الزيارة: إن "ما تشهده محافظة سوهاج من تطور وتنمية حقيقية ملحوظة يستحق الإشادة، كما نسعد في زيارة محافظة سوهاج بأجواء المحبة الصادقة بين المصريين، موجها الشكر للمحافظ على الجهد المبذول والدعم الدائم للطائفة الإنجيلية بسوهاج".