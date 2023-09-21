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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وليد الدرملي: إطلاق مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون قريبا.. فيديو

مشروع سوهاج بلد الثقافة
مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون

أكد وليد الدرملي مدير ومؤسس مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون، أن مشروع  سوهاج بلد الثقافة والفنون قومي ويأتي في إطار توجهات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي واستراتيجية مصر 2030 لتطوير المحافظات والأقاليم، مضيفاً أنه سيتم إطلاقه قريبا.

 

سوهاج لم تحصل على حقها في الاهتمام الثقافي

وأضاف الدرملي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الاولى،  أن المشروع يعمل بأسلوب لامركزي للوصول إلى كل قرية لديه مواهب مختلفة في كل المجالات مثل الموسيقى والشعر والقصة والإنشاد من سن 8 إلى 15 سنة ومن 16 إلى 30 سنة، كما يستهدف 11 مركزا في سوهاج.

 

وأشارمدير ومؤسس مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون، إلى أن سوهاج لم تحصل على حقها في الاهتمام الثقافي، لكن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بذلت جهودا كبيرة لإصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لهذا المشروع، وتوجه بعض أعضاء اللجنة في الأسبوع قبل الماضي لمقابلة محافظ سوهاج.

 

 

سوهاج مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون الرئيس عبدالفتاح السيسي استراتيجية مصر وليد الدرملي

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