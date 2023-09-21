تكليف 35 معيداً جديداً بكلية طب سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج عن تكليف 35 معيداً جديداً بكلية الطب، وذلك في إطار حرص الجامعة على تأهيل كوادر علمية وأكاديمية جديدة من الشباب، ليكونوا نواة جديدة للبحث العلمي والعمل الأكاديمي خلال السنوات القادمة، في مختلف التخصصات الطبية، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والرقي والنجاح.

جدير بالذكر أن قرار التكليف تضمن كلاً أحمد حلمي محمود بقسم طب وجراحة العيون، وعلياء خيري ومحمد فيصل محمد الأمير ومحمد سعد بقسم الباطنة العامة، ومحمد عادل بقسم العصبية والنفسية، ومصطفى البدري قسم جراحة المخ والأعصاب.

وتكليف كل من محسن أحمد وحسام عدلي بقسم جراحة الأوعية الدموية، وإسراء عبد العظبم ورغدة محمد بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية، وتكليف أحمد محمد وعبد الرحيم محمد بقسم جراحة العظام، وكل من مؤمنة محمد ونشوى خلف بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي.

جامعة سوهاج

كما شمل القرار ايضاً تكليف كلاً من لمياء كامل ومنة الله مؤمن بقسم طب الأطفال، وأحمد صلاح بقسم التوليد وأمراض النساء، وكلاً من محمد يوسف ومصطفى كمال وزياد أحمد بقسم التخدير والعناية المركزة.

كما تم تكليف محمود فهمي وأحمد عمر ومايكل أشرف بقسم الجراحة العامة، وأحمد محمد بقسم جراحة التجميل، ‏وكل من إسراء محمد وياسمين عبد الفتاح وتقى محفوظ بقسم الروماتيزم والتأهيل، وكل من عمرو حامد ومروة ناصر وسماح حلمي بقسم الأنف والأذن والحنجرة.

بالإضافة إلى تكليف آية أحمد بقسم علاج الأورام، وشروق عاطف بقسم الطب النووي، وكل من روفيدة سعد الدين وآلاء صابر بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية.