حجازي: زيارة وفد الحزب الشيوعي الصيني لمصر تعبير عن درجة التنسيق بين البلدين

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الدولة المصرية مع الدولة الصينية في الوقت الحالي.

وأضاف "حجازي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن زيارة وفد من الحزب الشيوعي الصيني برئاسة عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية وهو أعلي مؤسسات الحكم في الصين؛ هو تعبير عن درجة التنسيق السياسي والشعبي بين البلدين.

وتابع السفير محمد حجازي، أن العلاقات المصرية الصينية متنوعة ومتشعبة، مشيراً إلى أن قناة السويس تربط بين الشرق والغرب، وبها العديد من الاستثمارات الأجنبية التي تقام داخل المنطقة الاقتصادية بها.