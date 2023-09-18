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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وكالة الفضاء لـ شينخوا: التعاون بين مصر والصين إستراتيجي ومثمر

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

قال  شريف صدقي رئيس وكالة الفضاء المصرية في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء شينخوا الصينية، مؤخرا إن مساعدة الصين في إنشاء مركز تجميع الأقمار الصناعية في مصر، فضلا عن بناء قمر صناعي للاستشعار عن بعد، تساعد البلاد على أن تصبح رائدة أفريقيا في مجال الفضاء.

 

ووفقا للحوار الذي نشرته وكالة أنباء شينخوا، وصف شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، تعاون مصر مع الصين في مجال تكنولوجيات الفضاء بأنه إستراتيجي ومثمر. 

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أهمية التعاون بين مصر والصين في مجال الفضاء

وشدد شريف صدقي، على أهمية التعاون بين مصر والصين في مجال الفضاء، وأضفى أهمية خاصة على إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تصميم وتصنيع القمر الصناعي مصر سات 2. 

 

في يونيو، تم تسليم نموذجين أوليين من الأقمار الصناعية لمشروع القمر الصناعي مصر سات 2 بتمويل من الصين إلى الجانب المصري، مما يجعل مصر أول دولة أفريقية لديها القدرة على تجميع الأقمار الصناعية ودمجها واختبارها.

 

مصر سات 2، أول قمر صناعي تمتلكه مصر من خلال شراكة مع الصين، تم اختباره في الدولة العربية على يد مهندسين مصريين وصينيين وسيتم إرساله لاحقًا إلى الصين لإطلاقه، وفقًا لرئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة.

 

قال لوكالة أنباء شينخوا، "هناك سبعة اختبارات أساسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبيئة الفضائية، ومحاكاة عملية الإطلاق نفسها، والتغطية الكهرومغناطيسية، والحمولة، وكلها تم إنجازها بالكامل وبنجاح، مضيفا أن القمر الصناعي جاهز حاليًا للإطلاق في ديسمبر.

 

أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن مصر سات 2 هو قمر صناعي للتصوير منخفض المدار يهدف إلى خدمة أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تصوير المناطق الزراعية والتنمية الحضرية والتغيرات في الشواطئ والموارد المائية والثروات المعدنية الموجودة.

 

قال المسؤول المصري إن التعاون المصري الصيني في مجال الفضاء "واعد للغاية"، وقد أثبت نجاحه خلال السنوات الماضية.

 

وأضاف صدقي: "نحن سعداء للغاية بتعاوننا الاستراتيجي مع الصين، ونتطلع إلى تعميقه". 

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