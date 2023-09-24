بتهدوا بيوت أهالي سيناء وبتهجروهم.. أقوى رد من أحمد موسى على الإخوان وأكاذيبها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تروج بأن سيناء غير آمنة، مضيفا: “من إمبارح زعلانين بعد الحلقة اللي عملناها من أرض الفيروز”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"،: “قدت سيارتي على طول الطريق في سيناء، أمن وأمان في كل أرض الفيروز، وليس كما رددت الجماعة الإرهابية بأنه يتم تهجير الأهالي وهدم منازلهم”.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "منذ عدة سنوات كان من الصعب قيادة سيارة ملاكي عبر الأنفاق، أو التجول في شمال سيناء بكل حرية، ولكن هذا الأمر أصبح متاحا حاليا.