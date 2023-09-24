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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتهدوا بيوت أهالي سيناء وبتهجروهم.. أقوى رد من أحمد موسى على الإخوان وأكاذيبها

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تروج بأن سيناء غير آمنة، مضيفا: “من إمبارح زعلانين بعد الحلقة اللي عملناها من أرض الفيروز”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"،: “قدت سيارتي على طول الطريق في سيناء، أمن وأمان في كل أرض الفيروز، وليس كما رددت الجماعة الإرهابية بأنه يتم تهجير الأهالي وهدم منازلهم”.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "منذ عدة سنوات كان من الصعب قيادة سيارة ملاكي عبر الأنفاق، أو التجول في شمال سيناء بكل حرية، ولكن هذا الأمر أصبح متاحا حاليا.

أحمد موسى الإخوان الإرهابية شمال سيناء على مسئوليتي سيناء أرض الفيروز

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