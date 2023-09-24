الجيل الجديد عايز كدا.. نائبة تطالب بعودة العصا في المدارس

كشفت النائبة أمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، تفاصيل مطالبها بعودة استخدام العصا في المدارس، والتي بررت هذا الطلب بهدف إعادة هيبة المعلم في المدارس مع وضع ضوابط لهذا الأمر ومراقبة دون أي إيذاء جسدي للطالب.

وقالت عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن لدينا واقعا اجتماعيا، والواقع يقول إن الجيل الجديد يحتاج إلى العودة للسلوكيات السابقة لاحترام المعلم، متابعة أن السلوك القديم الذي تعلمنا فيه يقوم على الرهبة والعصا لاحترام المعلم.

لدينا عنف أكثر وانفلات أخلاقي أكبر

وأشارت النائبة أمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، إلى أن لدينا عنف أكثر، وانفلات أخلاقي أكبر حاليا في المدارس، وفي التعامل مع المعلم.

وأكملت البرلمانية، أنه لوحظ خلال الآونة الأخيرة في المجتمع المصري وجود متغيرات سلوكية واجتماعية في الأطفال والطلاب، وذلك نتيجة لعدم الانضباط في المدارس التي تعتبر أولا وأخيرا تربية قبل التعليم.

أستاذ طب نفسي تكشف خطورة هذا الأمر على الأسرة والمجتمع

من جانبها علقت الدكتورة هبة العيسوي أستاذ الطب النفسي، على الأمر قائلة : اتفق مع احترام المعلم، وارفض التلويح بالعصا، لانه يندرج تحت بند العنف ضد الطفل، وهذا الأمر في غاية الخطورة على الطفل والمجتمع".

الإعلامي سيد علي ينتقد هذا الأمر

من جانبه انتقد الإعلامي سيد علي، هذا الطلب غير المتوقع من النائبة أمال عبدالحميد باستخدام العصا في المدارس بهدف إعادة هيبة المعلم من جديد.

https://fb.watch/ngcX42aC1p/?mibextid=Nif5oz

وفي وقت لاحق قدمت النائبة أمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لإعادة النظر في آليات عودة هيبة المعلم داخل المدارس في مصر لأداء رسالته.

