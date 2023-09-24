محافظ الغربية يشدد على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعا لمناقشة عدد من الإجراءات المتخذة لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، أو احتكار أية سلعة، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، العميد عمرو الطوخي مدير مباحث التموين بالغربية، محمد ابوهاشم مدير مديرية التموين بالغربية، الدكتور أسامة بلبل مدير مديرية الصحة بالغربية، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، المهندسة حنان عامر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء، وممثلي الغرفة التجارية بالغربية، الرصد الميداني.

خلال الاجتماع أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء واللواء وزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.

شدد المحافظ خلال الاجتماع على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ومنع الاحتكار، والعمل على ثبات الأسعار، والتأكد التام من توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، لافتا إلى أهمية الرصد الدائم والمتابعة المستمرة لكافة السلع وخاصة المواد الغذائية.

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة من مديريات الصحة، التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء ومباحث التموين والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية للمتابعة اليومية والتأكد من صلاحية وتوافر السلع مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجها إدارة الرصد بالديوان العام وبالوحدات المحلية بالمرور اليومي علي الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، وإعلانها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك.



أكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، والتأكد من وزن رغيف الخبز، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة.

وناشد المحافظ المواطنين بالإبلاغ الفوري عن الأسعار المرتفعة وكذلك مخازن محتكري السلع بهدف رفع أسعارها.

IMG-20230924-WA0052

IMG-20230924-WA0053

IMG-20230924-WA0051