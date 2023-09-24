عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشدد على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعا لمناقشة عدد من الإجراءات المتخذة لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، أو احتكار أية سلعة، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، العميد عمرو الطوخي مدير مباحث التموين بالغربية، محمد ابوهاشم مدير مديرية التموين بالغربية، الدكتور أسامة بلبل مدير مديرية الصحة بالغربية، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، المهندسة حنان عامر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء، وممثلي الغرفة التجارية بالغربية، الرصد الميداني.

txt

فوز 24 باحثًا بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه بجامعة طنطا

خلال الاجتماع أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء واللواء وزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.

شدد المحافظ خلال الاجتماع على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ومنع الاحتكار، والعمل على ثبات الأسعار، والتأكد التام من توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، لافتا إلى أهمية الرصد الدائم والمتابعة المستمرة لكافة السلع وخاصة المواد الغذائية.

الإعلام العبري: 3 عمليات إطلاق نار تجاه أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة من مديريات الصحة، التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء ومباحث التموين والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية للمتابعة اليومية والتأكد من صلاحية وتوافر السلع مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجها إدارة الرصد بالديوان العام وبالوحدات المحلية بالمرور اليومي علي الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، وإعلانها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك.

لدعم حياة كريمة.. قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ1205حالات برفح والشيخ زويد


أكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، والتأكد من وزن رغيف الخبز، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة.

وناشد المحافظ المواطنين بالإبلاغ الفوري عن الأسعار المرتفعة وكذلك مخازن محتكري السلع بهدف رفع أسعارها.

IMG-20230924-WA0052
IMG-20230924-WA0052
IMG-20230924-WA0053
IMG-20230924-WA0053
IMG-20230924-WA0051
IMG-20230924-WA0051
IMG-20230924-WA0050
IMG-20230924-WA0050
الرقابة على السلع السل الرصد الميداني الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور حاتم أنور السلع الغذائي السكرتير العام للمحافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

سر الحلبة بالعسل والمنشطات.. قصة الطالبة الجامعية وزوجها المسن في روض الفرج

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد 6 مدارس ببسيون للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية وابنتيها في طنطا

مصادرة 152 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة بالغربية

تحرير 164 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والمركبات بالغربية

محافظ الغربية يفتتح مدرسة كوم النجار ببسيون بتكلفة 8.98 مليون جنيه.. صور

محافظ الغربية يأمر بتشكيل لجان لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب

ضبط 172 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالغربية

جنايات طنطا تنظر ثاني جلسات محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته وابنتيه

ترشيحاتنا

دوري الأبطال.. الأهلي يتفوق على سان جورج بهدف الشحات في الشوط الأول

أحمد موسى: شوارع شمال سيناء مثل كورنيش قصر النيل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

ظهور "فيروس كورونا جديد" قريبا .. تحذير صيني ينذر بالخطر

نيوكاسل يقسو على شيفيلد يونايتد بثمانية نظيفة في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اكتشاف بركة غامضة تثير الذهول بأمريكا

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

فيديو

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ