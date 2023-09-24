الإعلام العبري: 3 عمليات إطلاق نار تجاه أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، بوقوع ثلاث عمليات إطلاق نار تجاه أهداف إسرائيلية خلال ساعات في أكثر من منطقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام إن عمليات إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات بين حتى الآن بين قوات الاحتلال .

وحسب صحيفة "معاريف" فقد وقعت عمليلة إطلاق نار استهدفت موقع عسكري قرب منطقة شويكة في طولكرم.

بعد ذلك ورد بلاغ بإطلاق نار على قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت متواجدة بالقرب من بئر مياه بالقرب من مستوطنة "أفني حفتس" التي تقع في الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة طولكرم.

تم تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة " حنانيت" غرب مدينة جنين، ولم تقع إصابات، فيما لحقت أضرار بمنزل في المستوطنة.