ذكر موقع “19FortyFive” الأمريكي، أن الجيش الروسي يتمتع بالسيطرة الكاملة على السماء في أوكرانيا، الأمر الذي يشكل مشكلة كبيرة لكييف.

وأوضح الموقع الأمريكي، أنه "في الوقت الحالي، يعيق الدفاع الجوي الروسي قدرة أوكرانيا على ضرب القوات البرية لدعم تقدم المشاة والمركبات المدرعة… السيطرة الروسية على السماء هي المشكلة الرئيسية لأوكرانيا".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها الأصول الجوية اللازمة لمواجهة الجيش الروسي بشكل فعال.

كما وصف تزويد كييف بـ "الأسلحة المعجزة"، مثل صواريخ “أتاكمز” و”هيمارس”، بالإضافة إلى دبابات أبرامز، بأنه مضيعة للمال، لأن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القوة العسكرية في السماء لاستخدام الإمكانات الكاملة من مثل هذه الأسلحة.