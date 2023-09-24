بوتين لن يستسلم .. أمريكا تصدم أوكرانيا بشأن مطالبها

ذكر موقع “19FortyFive” الأمريكي، أن صواريخ “أتاكمز” الأمريكية لن تساعد أوكرانيا على الفوز في صراع مسلح ضد روسيا، مشيرا إلي أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا ينوي الاستسلام.

أوضح الموقع الأمريكي، أن "مثل هذه الأسلحة أكثر أهمية للدعاية”، مشيرا إلي أن “الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى التي تريدها كييف لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية في الاستيلاء على المزيد من الأراضي أو الفوز، لأن روسيا تتمتع بتفوق جوي في منطقة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية”.

شدد على أن آمال السياسيين الغربيين والأوكرانيين في أن تخيف صواريخ “أتاكمز” الجيش الروسي وتجبرهم على التراجع هي آمال غبية تمامًا، لأنهم لا يفهمون كيف تتم العمليات العسكرية فعليًا.

وخلص إلى أن "كل شيء يشير إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لا ينوي الاستسلام".