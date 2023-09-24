بوتين: الشعب مصدر القوة في روسيا.. وهو من يحدد طريق تنميتها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشعب مصدر القوة في روسيا، مشيرا إلى أن الشعب نفسه هو من يحدّد مسار تطورها، وقال: "الشعب هو مصدر القوة في بلادنا. وهو الذي يحدد مسارها التنموي".

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين في برقية التهنئة التي وجهها إلى اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا الاتحادية بمناسبة الذكرى الـ30 على تأسيسها.

وشدّد بوتين على الجدارة الكبيرة التي تتمتع بها اللجنة المركزية في التنفيذ الفعال لأهم حق دستوري للمواطنين والمتمثل في الانتخاب والترشح.

يشار إلى أن الانتخابات في الأقاليم الروسية والتي تم تنظيمها مؤخرا شكلت حدثا تاريخيا، كونها تمهد للانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام المقبل. وهي تظهر من نواحٍ كثيرة الموقف المتوقع في الانتخابات الرئاسية. بحسبما ذكرته صحيفة "أوراسيا ديلي".

وبينت الانتخابات أن دعم السكان، للحكومة الحالية ولحزب روسيا الموحدة كقوة سياسية رئيسية في البلاد، ولفلاديمير بوتين شخصيا، منذ الانتخابات الأخيرة إلى اليوم، وعلى الرغم من الصعوبات الناجمة عن الوباء والعملية العسكرية الخاصة، لم يستمر فحسب، بل زاد. فقد فاز ممثلو روسيا الموحدة في جميع المناطق العشر التي جرى فيها انتخاب القادة. بحسب الصحيفة نفسها.